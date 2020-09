Calciomercato Juventus, ore decisive per Chiesa | Parte l’assalto

Parte l’assalto del calciomercato Juventus per Chiesa, sono ore decisive

La sessione di mercato volge al termine ma la Juventus spera ancora di chiudere alcune operazioni in entrata e uscita. Nelle prossime ore Khedira dovrebbe firmare la rescissione, mentre per Douglas Costa resta in piedi l’ipotesi di cessione con scambio (Dembele e Draxler gli indiziati). Intanto, nonostante il clima gelido calato sull’Italia negli ultimi giorni, sono ore bollenti tra Piemonte e Toscana, percorso che potrebbe percorrere il grande obiettivo Federico Chiesa: clicca qui per nuovi dettagli.

Calciomercato Juventus, Chiesa nel mirino: le ultime

Come anticipato da Calciomercato.it, l’agente Ramadani mantiene contatti continui con la Juventus e con Enrico Chiesa, padre di Federico, per provare a imbastire l’affare con la Fiorentina. Già nelle prossime ore, riporta ‘Tuttosport’, i bianconeri dovrebbero andare all’assalto per convincere Commisso, che chiede 70 milioni di euro ma non ha escluso la cessione. La possibile offerta juventina dovrebbe basarsi sulla formula del prestito biennale oneroso: 10 milioni di euro subito e riscatto finale dopo 24 mesi.

