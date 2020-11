Calciomercato, ultime su Sarri tra la ‘risoluzione’ con la Juve e l’ipotesi Inter

Sarri pronto a tornare ma aspetta un progetto ambizioso. L’ex tecnico della Juventus guarda con attenzione la situazione di casa Inter

A noi di Calciomercato.it risulta che Maurizio Sarri e la Juventus hanno raggiunto una bozza di accordo per la risoluzione del contratto. Per l’ufficialità mancano solo alcuni dettagli. Uno di questi potrebbe essere la ‘penale’ da 2 milioni per la stagione 2020/2021, che stando a ‘Tuttosport’ il club bianconero non ha intenzione di pagare. La trattativa, per il quotidiano, torinese si è quindi bloccata. Nel frattempo, come svelato sempre dalla nostra redazione, l’ex tecnico ha detto no alla Fiorentina, che per il dopo Iachini ha poi virato su Prandelli.

Sarri vuole un progetto tutto suo, non se l’è sentita di entrare a stagione in corsa ed è molto probabile che attenderà il prossimo anno per ripartire. La società viola potrebbe riprovarci e convincerlo con un piano ambizioso, anche se lui aspetta la chiamata di una big, straniera (le offerte dall’estero non sono mancate) o italiane. A tal proposito, Sarri monitora con attenzione ciò che sta accadendo in casa Inter. Non si può escludere una chiamata dei nerazzurri per il dopo Conte.

