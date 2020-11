Calciomercato Fiorentina, Iachini non vince: panchina ancora a rischio

La Fiorentina non è riuscita a vincere neanche a Parma: la panchina di Iachini rimane in bilico e ora arriva la sosta delle Nazionali

Continua a non convincere la viola di Beppe Iachini. Anche questa, contro un Parma in difficoltà, i gigliati non sono riusciti ad imporsi ed a sbloccare la partita. Il pareggio a reti inviolate non mette al sicuro la posizione del tecnico della Fiorentina: il club toscano potrebbe sfruttare la sosta delle Nazionali per effettuare in cambio in panchina. Iachini, come ha ribadito a fine partita, rimane convinto del lavoro svolto fino ad ora e si rimette alla decisioni della dirigenza.

Il club toscano valuta le alternative in caso di esonero di Iachini: tanti sono i nomi sui taccuini della dirigenza viola. Le ambizioni della gestione Commisso, poi, fanno pensare ad un tecnico di grande spessore: uno come Spalletti o Maurizio Sarri. Gli stipendi multimilionari dei due allenatori toscani, però, potrebbero rappresentare un ostacolo non indifferente. E, quindi, attenzione ai possibili ritorni. Oltre a Vincenzo Montella, come rivelato da ‘Calciomercato.it‘, anche Paulo Sousa è tornato nei pensieri della Fiorentina. Attenzione anche alla soluzione romantica, quella relativa a Cesare Prandelli. Infine, non è da escludere che Iachini venga confermato nuovamente per poi tirare le somme nella sosta natalizia.

