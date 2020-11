Calciomercato Fiorentina, più vicino Prandelli per il dopo Iachini

Calciomercato Fiorentina, gara determinante stasera per Iachini in panchina: si avvicina il ritorno di Cesare Prandelli

Sarà una serata fondamentale per Iachini: il tecnico della Fiorentina si gioca il suo futuro contro il Parma di Liverani, in una sfida che sa quasi di scontro diretto per tenersi ben saldi alla zona salvezza. Un obiettivo per il quale Commisso sperava di non dover lottare anche quest’anno dopo la stagione tribolata dell’anno scorso. Per questo motivo il presidente viola si prepara al ribaltone in panchina, anche nel caso in cui dovesse arrivare la vittoria contro i ducali, e dopo il nome di Vincenzo Montella, circolato nelle ultime ore, e di Paulo Sousa, adesso si punta tutto su Cesare Prandelli.

Calciomercato Fiorentina, più vicino Prandelli

Il tecnico di Orzinuovi è fermo dallo scorso giugno 2019, poco più di un anno, quando ha risolto il proprio contratto col Genoa: terminata la stagione, infatti, Preziosi aveva deciso di non confermarlo, per sostituirlo con Andreazzoli. Già allenatore della Fiorentina dal 2005 al 2010, per lui sarebbe il ritorno in una piazza che conosce e che lo conosce bene, ritrovando quella che per lui è stata una seconda casa. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, Prandelli avrebbe già accettato un contratto fino a fine stagione, da traghettatore, cercando di conquistarsi la conferma sul campo.

