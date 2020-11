Il futuro del tecnico marchigiano è appeso ad un filo. Decisiva la prossima sfida di campionato, in programma domenica, contro il Parma

Continuano a Firenze le consultazioni per il post Iachini. L’allenatore marchigiano è in bilico e un eventuale ko contro il Parma obbligherebbe la società toscana a cambiare ancora una volta guida tecnica. Come è noto, l’ex manager del Sassuolo è stato confermato a sorpresa la scorsa estate. Commisso lo ha premiato per la gestione del delicato momento della squadra durante l’emergenza Coronavirus, ma il sogno di calciomercato patron americano, ovvero quello di affidarsi ad un nome più prestigioso, non è mai tramontato.

Anzi: da settimane si susseguono le voci su contatti indiretti con Spalletti e Sarri, ma entrambi hanno esternato e ribadito le rispettive perplessità. Sulla lista restano così anche anche i nomi di Mazzarri, Paulo Sousa e Prandelli. Per gli ultimi due si tratterebbe di un ritorno, mentre l’ex condottiero dei granata ha deciso di valutare con calma e senza accelerare i tempi la sua prossima destinazione. Cinquantanovenne, ha ricevuto offerte anche dalla Francia e da altri campionati stranieri.

