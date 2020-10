Calciomercato Fiorentina, parla Castrovilli: futuro e Iachini

Calciomercato Fiorentina, in una intervista Castrovilli parla del suo futuro e di quello del tecnico viola Iachini

La doppietta contro l’Udinese ha confermato lo strepitoso momento di forma di Gaetano Castrovilli. Il numero 10 della Fiorentina parla del suo futuro in una intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’, rassicurando l’ambiente viola sulla sua voglia di essere un simbolo del club: “Ho sempre detto di essere legatissimo alla Fiorentina. Con il presidente Commisso ho un rapporto speciale. Voglio regalargli belle soddisfazioni. Rinnovo fino al 2025? Per ora non ci penso, ma se ci fosse la possibilità ne sarei felice. Anche mister Iachini crede molto in me e nelle mie potenzialità offensive. Meriterebbe più fiducia, sta facendo bene. Gli incidenti di percorso possono capitare, siamo tutti con lui”.

