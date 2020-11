La sconfitta contro la Roma ha riacceso le indiscrezioni sul possibile esonero di Iachini, Sarri resta in pole, ma con una sorpresa

La sconfitta per 0-2 subita in casa della Roma ha fatto tornare prepotentemente di moda l’ipotesi di un’esonero di Iachini. Il risultato finale poteva essere di gran lunga più largo a favore dei giallorossi e a preoccupare particolarmente in casa Fiorentina è anche la sterilità offensiva messa in mostra all’Olimpico. Al punto che, secondo la giornalista Sara Meini, proprio in queste ore si starebbero decidendo le sorti del tecnico marchigiano.

Calciomercato Fiorentina, esonero Iachini: Sarri scalda i motori

Secondo la giornalista della ‘Rai’, infatti, si sta anche riflettendo sulla possibilità di esautorare subito l’attuale tecnico e affidare ad Aquilani la guida della squadra nella partita contro il Parma, per chiamare un allenatore top durante la sosta per le nazionali. In tale ottica, rimane sempre in pole Maurizio Sarri, che sta trattando la rescissione consensuale con la Juventus. Sullo sfondo resta anche l’ipotesi Spalletti.

