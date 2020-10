Calciomercato, c’è il ritorno di Sarri | “Ha già un accordo”

Le ultime di calciomercato su Maurizio Sarri, in procinto di risolvere il contratto con la Juventus

Ieri Calciomercato.it vi ha svelato che Maurizio Sarri è a un passo dal ‘risolvere’ il contratto con la Juventus. Esiste già un principio di accordo tra il club bianconero e l’entourage del tecnico, che non vede l’ora di ricominciare. “Non può sbagliare la sua prossima scelta”, ci ha detto una fonte vicina all’allenatore del nono scudetto consecutivo de ‘La Vecchia Signora’. Sarri piace alla Roma ed è corteggiato dalla Fiorentina.

Stando alle nostre informazioni, il 61enne nativo proprio di Firenze non ritiene all’altezza la rosa adesso nelle mani di Iachini, tuttavia per ‘Radio Radio’ la sua prossima destinazione sarà proprio quella ‘gigliata’. Per il direttore Ilario Di Giovanbattista, Sarri ha già “un accordo con la Fiorentina. So che allenerà lì“.

