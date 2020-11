Antonio Cassano, ex giocatore di Inter, Roma e Milan, ha parlato dell’attuale situazione della Beneamata con Christian Vieri

Intervenuto nella diretta Instagram di Christian Vieri, ex bomber dell’Inter, Antonio Cassano, anch’egli con un passato in nerazzurro, ha parlato dell’attuale situazione nella Beneamata: “Doveva essere l’anti-Juve, ma gli alibi per ora sono troppi. Perdono e giocano bene, pareggiano e giocano bene, ma io tutto questo bel gioco non lo vedo. Quando c’è Lukaku in campo, che fa reparto da solo, allora la squadra gira, ma senza di lui fanno una fatica pazzesca”.

