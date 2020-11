Parma-Fiorentina, Iachini: “Esonero? Se ne parlava anche l’anno scorso”

Iachini ha parlato dopo il pareggio a reti bianche della Fiorentina contro il Parma: “Non abbiamo trovato la giocata per sbloccarla”

La sfida del ‘Tardini’ non verrà ricordata negli annali come uno degli scontri più emozionanti fra Parma e Fiorentina: il pareggio a reti inviolate è solamente la punta dell’iceberg della partita sterile fra le due compagini. Al termine del match, Beppe Iachini si è presentato davanti alle telecamere di ‘Dazn’ per commentare la prestazione dei viola e le voci di un suo possibile esonero.

PARMA- “La squadra ha fatto la partita che doveva fare a livello di predominio del campo e del gioco. Abbiamo trovato un avversario chiuso, contro cui era difficile trovare spazi. Non siamo riusciti a trovare la giocata per sbloccare la partita. Quando loro venivano a chiudere gli spazi a Ribery, si libera Castrovilli e in alcuni casi lo ha fatto bene, mentre in altre poteva fare meglio. La squadra ha fatto quello che doveva fare. Sepe è stato il migliore in campo del Parma e questo è stato significativo rispetto alla partita fatta dalla Fiorentina”

ESONERO- “Ma no, queste sono voci che c’erano già nel finale della scorsa stagione. Siamo stati una delle squadre più colpite dal Coronavirus e nonostante questo abbiamo fatto un ottimo lavoro. Le assenze di Callejon adesso e Ribery prima ci hanno tolto tanto anche a livello di allenamento. I ragazzi seguono il mio lavoro e danno tutto sul campo. Poi quello che si deciderà o meno non spetta a me, io sono felice ed orgoglioso di allenare la Fiorentina”

