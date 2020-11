Serie A, Parma-Fiorentina 0-0: reti bianche al Tardini!

Il sabato di Serie A si chiude con il pari al Tardini fra il Parma di Fabio Liverani e la Fiorentina di Beppe Iachini: la cronaca

Sfida dalle poche emozioni quella del Tardini fra il Parma di Fabio Liverani e la Fiorentina di Beppe Iachini. La squadra viola prova subito con l’inizio sprint, ma i ducali si coprono bene e tentano il gioco di rimessa. Nella ripresa cambia il registro della gara, con il Parma che si fionda in avanti senza però creare occasioni particolarmente pericolose.

Gara anonima anche per le stelle del match: Gervinho e Ribery. Le due ali non sono state in grado di generare chance da rete per le rispettive compagini.

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 16, Sassuolo* 15, Atalanta 12, Juventus 12, Napoli 11, Inter 11, Verona 11, Roma 11, Sampdoria* e Cagliari* 10, Lazio 10, Spezia* 8, Fiorentina 8*, Benevento* 6, Bologna 6, Parma 6*, Genoa 5, Torino 4, Udinese* 4, Crotone 1.

* una partita in più