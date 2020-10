Focus di Calciomercato.it su Juventus-Barcellona in programma stasera all’Allianz Stadium e valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions

Poche ore al fischio d’inizio del big match di Champions League tra Juventus e Barcellona. In campo andranno due squadre non certo nel momento migliore: se i bianconeri di Pirlo sono reduci dal deludente pareggio casaling col Verona, i blaugrana di Koeman dal cocente ko nel ‘Clasico’ col Real Madrid. Tra mercato, probabili formazioni e diretta tv: ecco l’approfondimento di Calciomercato.it sulla sfida dell”Allianz Stadium’.

Juventus-Barcellona, out Cristiano Ronaldo: lo ‘sfogo’ del portoghese

Juventus-Barcellona non sarà anche Messi contro Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse di Funchal è risultato infatti ancora positivo al Covid-19 e quindi sarà obbligato a guardarsi il match dal divano della sua mega-villa di Torino. Coi suoi più stretti amici si sarebbe lasciato andare a un vero e proprio ‘sfogo’, sostenendo di sentirsi “come una belva costretta a restare in gabbia”. Per la super sfida tra l’argentino e il portoghese, che non si affrontano dal 2018 e in Champions addirittura dal lontano 2011, bisognerà quindi aspettare la gara di ritorno prevista al ‘Camp Nou’ l’8 dicembre. L’ex Real Madrid potrebbe tornare a disposizione di Pirlo domenica sera contro lo Spezia, a patto ovviamente che il prossimo tampone dia esito negativo. Per tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-BARCELLONA

“Le chiavi per noi saranno la voglia e la determinazione“, ha detto Pirlo nella conferenza stampa di vigilia. Il tecnico bianconero, in emergenza in difesa, proverà fino all’ultimo a recuperare Bonucci. Nel caso ci riuscisse, sarà 3-4-1-2. In caso contrario, 4-2-3-1 e nella linea a quattro – affianco a Demiral – verrà ‘adattato’ Danilo. Nel primo modulo, Ramsey alle spalle di Dybala e Morata, nel secondo Kulusevski-Dybala-Ramsey dietro l’ex Atletico.

Sponda blaugrana, Koeman deve sciogliere due ballottaggi: il primo riguarda la corsia destra, Dest o Sergi Roberto; il secondo la mediana, per la maglia da titolare è sfida tra Busquets e l’ex Pjanic (favorito) che ha confidato di aver elogiato la Juve nelle sue chiacchierate con Leo Messi. A proposito, il numero 10 del Barça giocherà come sempre da ‘falso nueve’ con alle spalle Ansu Fati, Griezmann e uno tra Dembele e Pedri. Juventus e Barcellona, ricordiamo, sono in testa al Girone G dopo la prima giornata, avendo vinto all’esordio rispettivamente contro Dinamo Kiev (0-2) e Ferencvaros (5-1).

Ecco le probabili formazioni:

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Kulusevski; Ramsey; Morata, Dybala. All.: Pirlo.

Barcellona (4-2-3-1): Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; Pjanic, De Jong; Dembélé, Griezmann, Ansu Fati; Messi. All.: Koeman.

Arbitro: Makkelie (Olanda).

CLASSIFICA GIRONE G

Barcellona 3pti

Juventus 3

Dinamo Kiev 0

Ferencvaros 0

Calciomercato Juventus, da Dybala a Bernardeschi e Firpo: nuovi possibili scambi col Barcellona

Juventus e Barcellona sono in eccellenti rapporti, come conferma anche lo scambio Pjanic-Arthur (stasera in panchina) andato in porto all’inizio della scorsa estate, e ci resteranno nonostante le dimissioni ufficiali di Bartomeu. Per questo non si fa fantamercato ipotizzando che nel prossimo futuro possano avvenire altre operazioni simili. Proprio in queste ore si parla di un maxi affare che avrebbe come protagonista principale Paulo Dybala, poi Ansu Fati e de Jong. Occhio poi a Griezmann, che i catalani potrebbero riprovare a ‘scaricare’ a gennaio. Vista infine la necessità di un terzino mancino, Paratici e soci possono provarci per Junior Firpo (fuori dai piani di Koeman) nel mercato cosiddetto ‘di riparazione’, offrendo uno scambio con Federico Bernardeschi.

DOVE GUARDARE JUVENTUS-BARCELLONA

La partita tra Juve e Barcellona comincerà alle 21 e si potrà vedere su ‘Sky Sport Uno’ e in chiaro su ‘Canale 5’. Diretta testuale qui su Calciomercato.it.

