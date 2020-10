Champions League, Juventus-Barcellona: la decisione su Bonucci

Il difensore bianconero stringerà i denti e molto probabilmente sarà titolare nella super sfida a Messi e compagni

Sciolto il dubbio Cristiano Ronaldo, che è ancora positivo e non ci sarà questa sera, Andrea Pirlo conta di avere a completa disposizione almeno Leonardo Bonucci per la sfida di Champions League contro il Barcellona di Messi e dell’ex Pjanic. Il difensore bianconero non ha subito lesioni dopo il problema muscolare accusato contro il Verona e ha lavorato a parte nella vigilia del match. Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, la decisione definitiva sul suo impiego sarà presa solo a ridosso del fischio d’inizio ma Bonucci dovrebbe stringere i denti e molto probabilmente sarà regolarmente in campo dal primo minuto. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

