Annuncio di Padovan ai microfoni di CM.IT, c‘è Allegri per l’eventuale dopo Conte in casa Inter

L’altalenante inizio di stagione costa molte critiche ad Antonio Conte. Intervenuto al Terzo Tempo di Calciomercato.it, il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato anche di Allegri e delle prospettive di mercato: “Allegri non farebbe giocare meglio l’Inter ma porterebbe risultati più certi. Lui è un grande gestore di uomini. L’ha fatto al Milan, alla Juve e lo farebbe anche all’Inter. Il suo sogno è allenare queste tre squadre: due le ha già allenate e gli manca la terza, l’Inter – spiega Padovan – Allegri è un allenatore che ti porta sicuramente all’obiettivo. Non chiedergli di essere spettacolare, il suo gioco è anche speculativo. Oggi avrebbe ottenuto il vantaggio e poi si sarebbe difeso. Una partita come quella di stasera Allegri l’avrebbe portata a casa. Ho l’impressione che il vero Conte si sia smarrito. Se salta Conte, Marotta alza il telefono e chiama Allegri”. Clicca qui per nuovi dettagli.

Padovan ha commentato anche le prospettive sul matrimonio tra Conte e l’Inter: “Può logorarsi? Io penso di sì. Antonio Conte sembra sedato, un uomo che non ha più il furore di prima. Lui ora sta nei ranghi ma non dà a tutti la piena fiducia. Sapete tutti che avrebbe voluto Kante ma non è arrivato. Il mercato dell’Inter è stato ottimo ma ad Antonio non sembra bastato. E’ un leone in gabbia che quando si sveglierà o se ne andrà o tornerà a ruggire”.

"ALLEGRI sogna l'Inter"