Juventus-Barcellona, lo sfogo di Cristiano Ronaldo: “Ecco come mi sento”

Cristiano Ronaldo non potrà scendere in campo questa sera: con gli amici lo sfogo dopo la notizia della positività al Covid-19 che resta e non gli farà sfidare Messi

Cristiano Ronaldo contro Messi: il primo round tra i due giocatori più forti del mondo non ci sarà. Il portoghese è ancora alle prese con il Covid-19, l’ultimo tampone effettuato non ha dato esito negativo e quindi CR7 resta in isolamento e dovrà saltare il big match contro il Barcellona e contro il rivale di sempre. Una pessima notizia per la Juventus e per Pirlo, che dopo il pari col Verona aveva bisogno soprattutto di una scossa del suo leader e fuoriclasse.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Una bella batosta anche per Cristiano Ronaldo, che si sente “come una belva costretta a restare in gabbia”. Come riporta ‘Tuttosport’, il portoghese avrebbe confessato agli amici più stretti di provare esattamente questa sensazione. Il 13 ottobre CR7 è risultato positivo nel ritiro della nazionale, ieri sera – a 24 ore dal match col Barcellona – è scaduto il termine per presentare un tampone negativo all’Uefa. I due non si affrontano dal 2018, in Champions addirittura dal 2011, bisognerà aspettare il ritorno dell’8 dicembre. Se nei prossimi giorni il tampone negativo arriverà, Ronaldo proverà a rimettersi a disposizione della Juventus domenica nel match in casa dello Spezia. Anche perché lui, per fortuna asintomatico, si è sempre allenato in casa.