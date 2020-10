Juventus, tampone di Cristiano Ronaldo | Esito UFFICIALE

È arrivato l’esito del tampone di Cristiano Ronaldo, fondamentale per la sua eventuale presenza col Barcellona

C’era apprensione nell’ambiente Juventus per l’ultimo tampone di Cristiano Ronaldo: il talento portoghese aveva come unico obiettivo, sin da quando gli era stata diagnosticata la positività al coronavirus, quello di poter scendere in campo contro il Barcellona dell’eterno rivale Lionel Messi. Dopo aver saltato la prima giornata di Champions League contro la Dinamo Kiev e due sfide di campionato contro Crotone e Hellas Verona, all’ex Real Madrid è finalmente arrivato l’esito dell’ultimo tampone, quello decisivo, che ha riscontrato la persistenza della positività del lusitano. Inoltre, non dovrebbero esserci comunicati da parte della Juventus.

