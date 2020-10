Giancarlo Padovan, ai microfoni di CM.IT, ha commentato i primi mesi in panchina di Pirlo alla Juventus

Giancarlo Padovan ha commentato il periodo altalenante della Juventus. Il noto giornalista è intervenuto ieri sera al Terzo Tempo di Calciomercato.it e ha rilasciato dichiarazioni importanti su Andrea Pirlo: “E’ stata una scelta sbagliata e lo dissi alla prima ora. Pirlo è alla quarta panchina assoluta, non ha allenato neanche i pulcini – ha spiegato la prestigiosa firma – Pirlo si illude che il mestiere di allenatore sia un pochino diverso da quello di giocatore, ma non è così. Pensa di aver rubato un po’ a tutti gli allenatori qualcosa, ma non basta. Ci vuole esperienza, gavetta, ingegno. E in questo momento Pirlo non ce l’ha. La Juve ha fatto una scelta a perdere. Per me la Juve non vincerà lo Scudetto e faticherà ad arrivare tra le prime quattro. L’Under 23 sarebbe stato un ottimo trampolino di lancio”. Clicca qui per nuovi dettagli.

Padovan ha parlato anche della partita odierna contro il Barcellona: “La Juve ha buone possibilità, ma manca equilibrio. Se perdesse per me si aprirebbe una crisi seria. Pirlo sarà difeso fino alla morte calcistica perché è stata una scelta di Agnelli. La proprietà non vorrà certo tornare indietro su questa scelta, ma anche il Barça non sta vivendo un buon momento, con le dimissioni del Presidente”.

