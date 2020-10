Secondo Adil Rami, sarebbe cosa fatta il passaggio di Mbappé al Real Madrid, operazione che coinvolgerebbe anche Cristiano Ronaldo

Ormai è un segreto di Pulcinella: il Real Madrid punterà tutte le sue fiches del prossimo calciomercato su Kylian Mbappé, obiettivo di Florentino Perez ormai da oltre un anno. I blancos non hanno fatto invetimenti nell’ultima sessione di calciomercato per la crisi, ma anche per mettere da parte i fondi che dedicheranno al francese nell’estate 2021.

Un colpo che, secondo molti, sarebbe già cosa fatta. La pensa così Adil Rami, ex difensore del Milan ora in forza al Boavista, che ai microfoni di ‘RMC Sport’ ha dichiarato: “Credo che l’affare sia fatto”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio Juventus | Firma un contratto da 28,6 milioni

Secondo il giocatore, un segnale chiaro in questo senso è il mancato rinnovo dell’attaccante: “La negoziazione non avanza e ho quasi la sensazione che gli dia fastidio parlarne. Non ne sta parlando col club nè con il suo entourage, ed essendo questa la situazione, vuol dire che non gli interessa. Il suo futuro mi pare chiaro, mi dispiace per i pargini e anche per la Ligue 1”.

L’affare, indirettamente, coinvolgerà anche la Juventus: il primo nome per sostituire Mbappé, come rivelato da ‘L’Equipe’ nei giorni scorsi, sarebbe infatti quello di Cristiano Ronaldo, per il quale sarebbe pronta una super offerta.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, altro che Juventus | Bomba Pochettino: destinazione choc

Calciomercato, addio Juventus | Firma un contratto da 28,6 milioni