Brutte notizie dall’Inghilterra per quanto riguarda il calciomercato Juventus. Fallisce l’assalto al regista per Pirlo

Con Khedira fuori rosa, Andrea Pirlo sta facendo ruotare quattro giocatori nel centrocampo della Juventus. Ma come ribadito dal tecnico a più riprese, nessuno tra Rabiot, Bentancur, Arthur e McKennie è un vero regista. Una richiesta indiretta alla società bianconera, che si sta già muovendo sul mercato per regalargli un giocatore con quelle caratteristiche. In tale ottica si registrano i rumors riportati dal sito britannico ’90min’, secondo cui la ‘Vecchia Signora’ starebbe provando a prendere Youri Tielemans, mediano belga di origini congolesi classe 1997, che milita attualmente nel Leicester e che sarebbe finito anche nel mirino di Inter e Paris Saint-Germain. Per fronteggiare gli assalti dei top club, le ‘Foxes’ avrebbero accelerato le trattative per il rinnovo del contratto (con adeguamento dell’ingaggio) e sarebbero vicine a trovare l’accordo con l’ex Anderlecht sulla base di un quinquennale da 100mila sterline a settimana, per un totale di 28,6 milioni di euro fino al 2025.

