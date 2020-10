Calciomercato Inter, sgarbo alla Juventus | Gratis con stipendio top

Svolta improvvisa in chiave calciomercato Inter e calciomercato Juventus. Marotta lavora alla beffa contro Paratici

Accostato da tempo alla Juventus, che pensa già di fare cassa e plusvalenza con uno tra Ramsey e Rabiot, il centrocampista della Nazionale Oranje Georginio Wijnaldum potrebbe finalmente sbarcare in Italia la prossima stagione, ma non per vestire la maglia bianconera. Stando a quanto riportato dal portale inglese ’90min.com’, infatti, sull’olandese classe 1990 sarebbe piombata l’Inter, pronta a fronteggiare anche la concorrenza di Barcellona e Paris Saint-Germain per aggiudicarsi a costo zero il mediano in scadenza di contratto con il Liverpool. Il manager dei ‘Reds’ Jurgen Klopp sta facendo pressioni sul club per ottenere il rinnovo, ma i campioni d’Inghilterra non vogliono accontentarlo. La richiesta dell’ex Newcastle è di un quinquennale da 120mila sterline a settimana, pari a circa 7 milioni di euro a stagione. Una somma importante, ma che l’Inter sarebbe disposta a mettere sul piatto qualora dovesse cedere Eriksen, non dovendo pagare il cartellino.

