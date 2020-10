Calciomercato, altro che Juventus | Bomba Pochettino: destinazione choc

Novità a sorpresa in ottica calciomercato Juventus e calciomercato Inter. Pirlo e Conte più saldi: nuovo club su Pochettino

Oggi prende il via la seconda giornata di Champions League. Molte gare sembrano già decisive per il passaggio del turno. Ci sono anche dei top club che, dopo un esordio disastroso, rischiano di non raggiungere gli ottavi di finale. Per questo anche molti allenatori sono in bilico, soprattutto per il fatto che ci sono ancora tanti big senza panchina pronti a subentrare. Tra questi uno dei più ambiti è Mauricio Pochettino: reduce dall’esperienza al Tottenham, il tecnico argentino viene dato in pole per la guida del Real Madrid in caso di esonero di Zidane, ma è stato accostato anche alla Juventus in caso di flop di Pirlo e, in minor misura, all’Inter se dovesse finire male con Conte. Ma spunta una nuova ipotesi clamorosa: quella che porta allo Zenit San Pietroburgo. Secondo il portale russo ‘Championat’, infatti, il club biancazzurro avrebbe contatto Pochettino per offrirgli la panchina. Semak ha le ore contate: se domani perderà contro il Borussia Dortmund, il licenziamento sarebbe difficile da evitare.

