Inter e Juventus si sarebbero già mosse per il giovane Nicolò Rovella, centrocampista del Genoa in scadenza di contratto

Queste prime giornate di Serie A hanno messo in evidenza alcuni giovani talenti italiani che sarebbero già finiti nel mirino delle big. Tra questi, come anticipato da Calciomercato.it, c’è anche Nicolò Rovella del Genoa. Il talentuoso centrocampista rossoblù è in scadenza di contratto al termine della stagione e come confermato anche dalla ‘Gazzetta dello Sport’ sarebbe finito nelle mire di Inter e Juventus che si sono mosse direttamente con Preziosi. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il contratto in scadenza tra una manciata di mesi ha solleticato dunque l’attenzione delle grandi che ora stanno anche ammirando il ragazzo che con Maran sta trovando più spazio. Proprio la mancanza di minuti aveva portato a un braccio di ferro tra l’entourage e il club. Secondo la rosea il Genoa potrebbe anche cederlo subito per poi tenerlo comunque in prestito per un affare che ricalcherebbe quelli fatti con Juve e Inter per Romero e Salcedo nel recente passato. La partita resta aperta e Rovella attualmente è valutato sui 10 milioni di euro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, asse caldo col Barcellona | Nuovo maxi affare

Calciomercato Juventus, affare Zidane | Chiamato da una big