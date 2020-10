Il futuro di Zinedine Zidane potrebbe anche essere in patria. L’allenatore del Real Madrid non è certo di restare ed è sempre un pallino del PSG

Nonostante la vittoria contro il Barcellona al Camp Nou per 3-1 nell’ultimo ‘Clasico’ dello scorso fine settimana, la situazione di Zinedine Zidane non è delle migliori al Real Madrid. I due KO consecutivi precedenti, contro Cadice e Shakhtar, hanno un peso importante ed hanno fatto scattare un campanello d’allarme per quanto riguarda il destino del tecnico francese spesso e volentieri accostato anche alla Juventus. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

C’è però un’altra big europea che continua a pensare insistentemente a Zizou, e si tratta del Paris Saint Germain che nel recente passato ha preferito tornare al Real Madrid per sostituire Solari piuttosto che aspettare la squadra di Nasser Al-Khelaifi che ora va a caccia dell’erede di Tuchel. Secondo quanto sottolineato dal giornalista Inda, a ‘El Chiringuito de Jugones’: “Il PSG ha chiamato Zidane nelle ultime settimane“. I parigini potrebbero mettere dunque sul piatto un progetto importante per convincere l’allenatore transalpino.

