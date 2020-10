Al via la fase a gironi della Champions League: in campo oggi la Juventus e la Lazio impegnate contro Dinamo Kiev e Borussia Dortmund

Torna la Champions League. Dopo i preliminari, inizia oggi la prima giornata della fase a gironi. In campo, tra le italiane, Juventus e Lazio. Bianconeri di scena in Ucraina contro la Dinamo Kiev, fischio d’inizio alle 18.55, mentre i biancocelesti ospitano all’Olimpico il Borussia Dortmund. Calciomercato.it vi propone un approfondimento sui due incontri con protagoniste le squadre di Pirlo e Simone Inzaghi, con uno sguardo al mercato, ma anche sulle ultime di formazione e sulla diretta tv dei match. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcioCLICCA QUI

Dinamo Kiev-Juventus, tra ultime di formazioni e mercato

E’ una sfida nella sfida quella che andrà in scena oggi a Kiev. Pirlo affronta Mircea Lucescu, l’allenatore che lo lanciò nel grande calcio a Brescia quando aveva solo 16 anni. Ieri in conferenza stampa il tecnico bianconero ha sottolineato il grande affetto che lo lega all’allenatore romeno, ma ha anche parlato di come la Juventus sia una squadra in ricostruzione e di come serva tempo. I bianconeri volano in Ucraina senza Cristiano Ronaldo, alle prese con lo stop per via del Coronavirus e con la grana Dybala. L’argentino è rimasto deluso per non essere sceso in campo a Crotone e anche Pirlo ha sottolineato come il giocatore si sia arrabbiato. Possibile che oggi possa entrare a gara in corso per rivedere un po’ il campo. Di certo però la ‘Joya’ non partirà titolare. Davanti confermato Morata, con Kulusevski e Ramsey pronti ad agirgli alle spalle in un 3-4-2-1. Maglia da titolare anche per Chiesa, che in campionato non ci sarà per via del rosso rimediato a Crotone.

In casa Dinamo Kiev attenzione ai giovani gioiellini Mykolenko e Supryaga. Il primo, terzino sinistro, è stato accostato in passato a Milan e Napoli, mentre il secondo, attaccante, è stato vicinissimo al Bologna per tutto il corso della sessione di mercato. Le italiane seguiranno dunque con attenzione la gara e in particolare i giovani talenti ucraini. In chiave mercato in casa bianconera tiene banco il rinnovo di Paulo Dybala. La volontà è quella comunque di trovare un accordo, ma al momento è slittato l’incontro per il rinnovo.

PROBABILI FORMAZIONI

Dinamo Kiev (4-2-3-1): Buschan; Kedziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Rodrigues, Buyalski, De Pena; Supryaga. All. Lucescu.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Cuadrado; Ramsey; Kulusevski, Morata. All. Pirlo.

Lazio-Borussia Dortmund, probabili formazioni e ultime di mercato

Reduce dalla brutta sconfitta di Genova contro la Sampdoria, la Lazio è chiamata a rialzarsi contro quello che è, sulla carta, il più forte avversario del girone. L’inizio di stagione dei capitolini è stato parecchio complesso: 4 punti in altrettante gare sono un bollettino decisamente scarno. Ecco perché la squadra è chiamata a rialzarsi. Per farlo Inzaghi si affida a Ciro Immobile. Quella tra il campano e il norvegese Haaland sarà una sfida nella sfida tra cannonieri. Il tecnico recupera Luiz Felipe in difesa, con Hoedt terzo centrale. Difesa a tre anche per i tedeschi, che in attacco schiereranno Sancho e Reus a supporto del norvegese. Partner di Immobile sarà invece Correa.

Sarà proprio il norvegese Haaland uno degli osservati speciali della gara di stasera. Lui e Sancho sono due sogni per la Juventus, anche se i prezzi fatti dal Borussia sono al momento proibitivi. Forte poi è la concorrenza degli altri top club europei. In casa biancoceleste tiene invece banco il futuro di Inzaghi. Sul tecnico aleggia l’ombra di Max Allegri, a cui sta pensando anche la Roma.

PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Hoedt; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All. Inzaghi S.

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Burki; Piszczek, Hummels, Delaney; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Sancho, Reus; Haaland. All. Favre.

Champions, Juventus e Lazio: dove vederle in tv

Il match tra Dinamo Kiev e Juventus, in programma all’Olimpiyskiy Stadium alle 18.55, sarà visibile in esclusiva su Sky sul canale 201, oltre che sulle piattaforme streaming SkyGo e NowTv. Lazio-Borussia Dortmund è in programma alle 21 allo stadio Olimpico e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport 252. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sarà possibile inoltre anche seguire la diretta sul nostro sito Calciomercato.it.