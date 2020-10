Andrea Pirlo in conferenza stampa presenta Dinamo Kiev-Juventus, primo match di Champions League, in programma domani in Ucraina

Domani ritorna la Champions League. La Juventus di Andrea Pirlo è volata in Ucraina, dove farà il suo esordio contro la Dinamo Kiev. I bianconeri sono chiamati al riscatto, nonostante l’assenza di Cristiano Ronaldo, per dimenticare il passo falso in campionato contro il Crotone. Alla viglia della prima giornata del Gruppo G, Pirlo presenta il match contro gli ucraini in conferenza stampa.

La conferenza su Calciomercato.it:

PREPARAZIONE – “Dormirò, mangerò e poi verrò allo stadio per la partita”.

LUCESCU – “Mi ha portato in prima squadra a 15 anni, mi ha fatto esordire a 16. Lo ringrazierò sempre, ho un bel ricordo di lui. Domani ci sfideremo su questo campo”.

RONALDO – “Ha il Covid ed è assente, ma ci sono altri giocatori che possono sostituirlo come ha fatto Morata sabato. Vedremo domani l’attacco, non penso che in quella posizione cambieremo”.

DYBALA – “Gli ho parlato, come faccio con gli altri. Si è un po’ arrabbiato perché non è entrato sabato ma viene da tre mesi di inattività, è stato dieci giorni in camera in Argentina sotto antibiotici e si è allenato solo venerdì. A Crotone volevo fargli fare qualche minuto, ma siamo rimasti in dieci e non è stato possibile. E’ a disposizione e vedremo il da farsi”.

RAMSEY – “Sta meglio, si è allenato negli ultimi due giorni quindi è stato convocato. Speriamo di averlo a disposizione domani”.

LUCESCU – “Come già detto prima, è un allenatore molto esperto che conosco bene. Ognuno ha le sue idee e cercheremo di metterlo in difficoltà come lui farà con noi”.

CHAMPIONS – “Non ho detto che vinceremo lo scudetto, siamo costruiti per vincere ma non ho detto che vinceremo sicuramente. Proveremo a vincere campionato e Champions, poi se saremo più bravi degli altri bene, altrimenti lotteremo fino alla fine per riuscirci. Abbiamo perso dei punti in trasferta, ma siamo una squadra in costruzione e dobbiamo avere il tempo di lavorare”.