Calciomercato Lazio, l’ombra di Allegri su Inzaghi: le ultime

Quattro punti in quattro partite e la Lazio riflette sul futuro di Simone Inzaghi: c’è l’ombra di Allegri sulla panchina biancoceleste

Quattro punti in quattro partite, appena una vittoria conquistata, quattordicesimo posto in classifica (per quello che conta in questo momento) e una media di due gol subiti a partita. I numeri che fanno suonare l’allarme in casa Lazio: la sconfitta contro la Sampdoria, pesante nel gioco e nel punteggio, accendono riflessioni sul futuro di Simone Inzaghi. Come si legge su ‘TuttoSport’, la posizione dell’allenatore biancoceleste non è più così salda e sembra che nei rapporti con la società qualcosa si sia rotto.

A confermarlo c’è anche il pressing che Lotito starebbe attuato con Massimiliano Allegri. Il presidente biancoceleste vorrebbe ripartire con il tecnico toscano, ancora fermo dopo l’addio di un anno e mezzo fa alla Juventus. Per Allegri c’è anche la Roma, in caso di addio di Fonseca, così come prestigiose squadre estere (dal Manchester United al Paris Saint-Germain). Un elenco al quale prova ad aggiungersi anche la Lazio.