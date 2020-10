Calciomercato Roma, nuova ipotesi inglese per Massimiliano Allegri: il livornese in corsa per una panchina piuttosto instabile

Lo spettro di Massimiliano Allegri continua ad aggirarsi attorno alle panchine di diverse big europee. Seguito dalla Roma e corteggiato anche dall’Inter prima che Antonio Conte decidesse di restare in nerazzurro, l’allenatore toscano resta uno dei profili maggiormente corteggiati anche all’estero. Come è noto, il suo nome è segnato con il circoletto rosso sui taccuini di Manchester United e Psg, ma nelle ultime ore si sta facendo strada anche un’altra pista, che potrebbe farsi sempre più concreta nel giro di poche settimane.

Calciomercato Roma, nuova insidia per Allegri

Dopo aver speso la bellezza di 247 milioni di euro in sede di calciomercato, il Chelsea non sta certamente ottenendo i risultati sperati. Il pareggio interno contro il Southampton (3-3) ha fatto storcere la bocca alla dirigenza che auspica una reazione immediata nei prossimi, importantissimi impegni. Il club ha accontentato in ogni modo le richieste di Lampard, ma alcune scelte di formazione e di rosa (il completo accantonamento di Emerson Palmieri e Rudiger ad esempio e l’incertezza sul portiere titolare) non hanno del tutto convinto. Se contro il Siviglia in Champions e il Manchester United in campionato non dovesse esserci una reazione importante, il cambio della guardia non sarebbe affatto da escludere. In tal caso, verranno intensificati e approfonditi i contatti avuti da alcuni intermediari vicini ai Blues con l’ex allenatore della Juve, da sempre affascinato dalla Premier League.

