Calciomercato Roma, Fonseca sotto esame: prossimi match decisivi

Calciomercato Roma, dal tour de force tra campionato ed Europa League la società si aspetta molto: Fonseca chiamato a buoni risultati

Da domani sera, con il Benevento, la Roma inizia un tour de force da sette gare in 22 giorni. Quattro match di campionato e tre di Europa League, per capire in che direzione potrà andare questa annata. Il ‘Corriere dello Sport’ fa il punto in seno al club giallorosso, dopo l’intervista di Fonseca rilasciata recentemente in Portogallo. Un’intervista non concordata con la società, che non ha gradito. Friedkin ritiene di aver fatto il possibile per accontentare le richieste dell’allenatore, che ora è chiamato ad ottenere risultati. Il prossimo ciclo di gare potrebbe essere decisivo, in caso di esiti negativi potrebbero aprirsi serie riflessioni sulla panchina.

