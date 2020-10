Chris Smalling, appena tornato alla Roma dopo una lunga trattativa con il Manchester United, potrebbe dover rimandare l’esordio

Non inizia nel migliore dei modi la seconda avventura alla Roma di Chris Smalling. L’esperto difensore centrale inglese è tornato nella capitale dopo una complicata trattativa con il Manchester United ultimata al fotofinish. L’ex ‘Red Devils’ era pronto per il secondo esordio nella sfida contro il Benevento di questo fine settimana ma potrebbe dover rimandare tutto. Smalling ha infatti riportato una lieve distorsione al ginocchio sinistro. Oggi il centrale britannico lavorerà in maniera individuale e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

