Nella conferenza prima dell’esordio in Champions, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi parla anche del suo futuro e delle voci su Allegri

Brutta partenza per la Lazio in campionato. Dopo la vittoria all’esordio, per i biancocelesti è arrivato un solo punto nelle successive tre gare. Così su Simone Inzaghi sono sorti i primi dubbi, anche per un rinnovo che non è ancora arrivato. Per la panchina della Lazio si è parlato anche di Massimiliano Allegri, accostato anche alla Roma in caso di addio di Fonseca.

Proprio del suo futuro e delle tante indiscrezioni su un possibile ribaltono in panchina ha parlato Simone Inzaghi nel corso della conferenza stampa prima del debutto in Champions contro il Borussia Dortmund.

Il tecnico biancoceleste professa calma e fiducia: “Non sono stabilizzato dalle voci, ce ne sono sempre state e ci saranno sempre. Visto il rapporto che ho con il presidente Lotito, se ci fosse qualche malessere da parte della società, me lo avrebbe detto”.