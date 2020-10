Juventus-Napoli, decisione del giudice sportivo: De Laurentiis ‘furioso’

Prosegue il ‘caos’ intorno a Juventus-Napoli, mentre prende forza l’ipotesi 3-0 a tavolino da parte del giudice sportivo: rabbia De Laurentiis

La Serie A sta vivendo una nuova ed inedita telenovela: a poche ore dal fischio d’inizio la partita fra Juventus e Napoli è ancora avvolta da un’incertezza totale. Ieri sera il club partenopeo è stato bloccato dall’ASL poco prima di recarsi all’aeroporto di Capodichino, per partire in direzione Torino. Da quel momento, poi, si è scatenata una vera e propria bufera: il Napoli non è intenzionata a partire per il capoluogo sabaudo, mentre la Juventus ha ribadito la volontà di giocare. Anche la Lega si è espressa in questo verso: confermando la partita come da calendario.

Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, in questo momento lo scenario più plausibile sarebbe quello che vede il Napoli subire una sconfitta per 3-0 a tavolino. Una decisione che verrà presa dal giudice sportivo, dopo un’attenta analisi della situazione in essere. Nel frattempo, la Figc sta verificando che il club campano abbia rispettato il protocollo. In caso di sconfitta a tavolino, Aurelio De Laurentiis sarebbe già pronto a fare ricorso, facendo appello ai tre documenti di Asl e Regione.

