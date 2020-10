Juventus-Napoli, Capuano: “Ecco di chi è stata la scelta di non partire”

Il noto giornalista su Twitter scrive: “Da quanto sta emergendo, la scelta di non partire per Torino è del Napoli”

Dopo la presa di posizione della Juventus, è arrivata anche la conferma da parte della Lega calcio. La partita tra i bianconeri e il Napoli resta in programma domani sera a Torino alle ore 20.45.

Gli azzurri sono dunque chiamati a partire per il capoluogo piemontese per non rischiare di perdere il match 0-3 a tavolino.

Siamo certi che i colpi di scena non sono ancora finiti. Nel frattempo, il giornalista Giovanni Capuano su Twitter scrive: “Da quanto sta emergendo, la scelta di non partire per Torino è del Napoli. Non dell’ASL Napoli 2 Nord“. Si attendono ulteriori sviluppi