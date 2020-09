Calciomercato Milan, contatti con gli agenti: sfida all’Inter

Torna di moda in casa Milan il nome di Ozan Kabak: contatti con gli agenti. Il difensore turco piace anche all’Inter

Nuovo derby di mercato in vista? Possibile, visto che sia Milan che Inter sembrano avere tra le priorità quella di un difensore centrale. Con Fali Ramadani che ha fatto tappa a Milano, sono aumentate le voci dell’interesse rossonero per alcuni suoi assistiti. Da Nastasic dello Schalke 04 a Milenkovic della Fiorentina, profilo gradito anche dai nerazzurri. Commisso ha rifiutato la proposta milanista, ma anche per l’Inter la strada che porta al difensore serbo non è affatto semplice. Ecco perché anche i nerazzurri valutano diversi profili. Da Smalling a Ozan Kabak, nome emerso negli ultimi giorni.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Il turco dello Schalke 04 è stato in passato seguito dal Milan e ora sembra essere tornato di moda in casa rossonera. Secondo ‘Tuttosport’ la dirigenza milanista avrebbe avuto nuovi contatti con gli agenti del centrale turco. Possibile dunque che oltre che per Milenkovic possa profilarsi un derby anche per il giovane dello Schalke 04. Un profilo che, in casa Milan, va ad aggiungersi appunto a quelli dei due serbi Milenkovic e Nastasic, a Mukiele del Lipsia e ad Omar Alderete, paraguayano del Basilea, che è in grado di giocare anche come terzino sinistro e potrebbe rappresentare un prezioso jolly anche come alternativa a Theo Hernandez.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan e Inter, futuro Milenkovic: l’annuncio della Fiorentina