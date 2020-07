Calciomercato Inter, pericolo Guardiola | Brutta notizia per Conte

Pericolo Guardiola per il calciomercato Inter, che rischia di non acquistare Sanchez; brutta notizia per Conte

“Lo conosciamo, siamo contenti. Faremo delle valutazioni più mirate perché lo abbiamo a disposizione. Vedremo cosa si può fare”. Beppe Marotta ieri ha parlato così di Sanchez, talento del Manchester United che i nerazzurri vorrebbero trattenere anche per il futuro dopo il prestito di questa stagione. Tuttavia, per la squadra di Conte non arrivano notizie rassicuranti: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, trattativa Sanchez: ecco la volontà dei nerazzurri

Calciomercato Inter, futuro Sanchez: pericolo Guardiola per Conte

Dal Cile, in questi giorni, arrivano notizie circa un nuovo interessamento di Guardiola per Sanchez. Per il Manchester City, riporta ‘Tuttosport’, non è un problema garantire ai cugini i 20 milioni di euro chiesti per il cartellino, né offrire al giocatore gli stessi soldi che percepisce con i ‘Red Devils’. Inoltre, avendolo escluso dai progetti futuri, lo United non avrebbe problemi a venderlo ai rivali del City. Ulteriori novità sono dunque attese nelle prossime settimane.

