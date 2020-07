Protagonisti entrambi della sfida dell’Olimpico tra Roma ed Inter, Edin Dzeko e Romelu Lukaku si sono lasciati andare ad un abbraccio e due chiacchiere al fischio finale

Pareggio pirotecnico all’Olimpico tra Roma e Inter in una gara ricca di gol e di emozioni. Ci pensa Romelu Lukaku su calcio di rigore a rimettere le cose parzialmente a posto per la compagine di Conte che perde un’altra chance di entrare prepotentemente nella corsa scudetto. Tra i protagonisti della sfida oltre al belga decisivo dal dischetto anche Edin Dzeko, autentico pilastro dell’attacco giallorosso capace di fare reparto da solo. Il centravanti bosniaco è tra l’altro al centro delle solite voci di mercato che vorrebbero proprio l’Inter e Conte nuovamente interessati a lui. A destare curiosità in ottica mercato è proprio il post-partita di stasera con Lukaku e lo stesso Dzeko protagonisti di un siparietto al fischio finale con abbracci intensi ed una fitta chiacchierata con il bosniaco che dice qualcosina nell’orecchio del belga. Chissà che il centravanti giallorosso non possa tornare ancora di moda per l’Inter. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

