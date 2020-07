Serie A, Roma-Inter 2-2: pari e spettacolo, Lukaku salva Conte

Cronaca e tabellino della sfida dell’Olimpico: Roma-Inter termina con il punteggio di 2-2. Pareggia Lukaku nel finale

Domenica sera di grande calcio all’Olimpico con il big match tra Roma ed Inter. Partono meglio gli ospiti che archiviato un primissimo squillo di Mancini trovano la via del gol con un colpo di testa perfetto di Stefan de Vrij che punisce un’incertezza difensiva su sviluppi di calcio d’angolo. La rete dell’olandese rompe l’equilibrio che rischia di saltare ancora con Brozovic che a metà frazione grazia Pau Lopez da due passi. Ad una manciata di secondi dall’intervallo arriva la doccia gelata per la compagine di Conte che incassa il pareggio di Spinazzola che scatena le polemiche per un tocco di Kolarov su Lautaro in avvio di azione. Al rientro dagli spogliatoi l’inerzia della sfida sembra completamente dalla parte della Roma che completa il sorpasso con Mkhitaryan che in seguito ad un batti e ribatti in area inchioda Handanovic per il momentaneo 2-1 che resiste quasi fino al termine. A due minuti dal 90′ è infatti Lukaku a salvare Conte con un calcio di rigore battuto alla perfezione.

Roma Inter 2-2, il tabellino

RETE: 15′ De Vrij, 45′ Spinazzola, 57′ Mkhitaryan, 88′ Lukaku (r)

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez (73′ Smalling), Kolarov; Peres, Diawara (68′ Cristante), Veretout, Spinazzola; Pellegrini (82′ Carles Perez), Mkhitaryan (82′ Perotti); Dzeko. A disp.: Fuzato, Cardinali, Zappacosta, Çetin, Cristante, Villar, Pastore, Ünder, Kluivert, Kalinic.

Allenatore. Paulo Fonseca

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni (81′ D’Ambrosio); Candreva (66′ Moses), Barella, Gagliardini (68′ Eriksen), Young (66′ Biraghi); Brozovic; Lautaro (66′ Lukaku), Sanchez. A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Godin, Agoumé, Borja Valero, Esposito. All. Antonio Conte

ARBITRO: Di Bello

AMMONITI: Barella, Pau Lopez

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 77 punti; Inter 72; Atalanta 71; Lazio* 69; Roma 58; Milan 56; Napoli 56; Sassuolo 48; Verona 45; Bologna 43; Fiorentina 42; Cagliari 42; Sampdoria 41; Parma 40; Torino 37; Udinese 36; Genoa 33; Lecce 29; Brescia 24; Spal 19.

*Una partita in meno