Roma-Inter, impazza la polemica sul gol giallorosso: furia sui social

Termina tra le polemiche il primo tempo tra Roma ed Inter. Impazza la furia sui social in merito al pareggio dei giallorossi

1-1 al termine del primo tempo di Roma-Inter con Spinazzola che nel finale ha risposto all’iniziale vantaggio nerazzurro firmato da de Vrij. Proprio il pari giallorosso ha scatenato diverse polemiche sui social per la valutazione del direttore di gara richiamato al Var per un contatto sospetto tra Kolarov e Lautaro giudicato però non falloso. Pareri netti soprattutto da parte dei tifosi dell’Inter che ritenevano giusto annullare il gol.

Ecco alcuni tweet:

Decisione scandalosa tendente alla malafede dopo la rivisitazione al Var #RomaInter — EnzoMargiotta (@EnzoQuareEQ7) July 19, 2020

Ahahahahahah che spettacolo… la var con il prosciutto sugli occhi.. #RomaInter — Lorenzo Trevisani (@lollotrevisani) July 19, 2020

#RomaInter se non è malafede non me lo spiego! Tanto vale avere il Var se poi fanno quello che vogliono! — Antonio Drago (@Antonio_Drago81) July 19, 2020