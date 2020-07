Alexis Sanchez si è dimostrato una grande risorsa per l’Inter in queste settimane: Marotta lavora per trattenerlo anche oltre il 5 agosto

Sei assist e due gol: è questo il bottino di Alexis Sanchez nelle 8 partite giocate dopo la ripresa per il lockdown. L’Inter è ancora in corsa per lo scudetto, la Juventus è distante sei punti e la squadra di Conte può ancora sognare. Il cileno non ha fatto rimpiangere l’assenza di Lukaku nelle ultime due partite con Torino e Spal, alleviando il momento negativo di Lautaro Martinez. El Nino Maravilla è in forma e sta mostrando tutta la sua qualità.

Per Sanchez, però, è in corso un braccio di ferro con il Manchester United. Ad ora quella col Getafe del 5 agosto sarà l’ultima partita con la maglia dell’Inter, poi da accordi dovrà fare ritorno in Inghilterra. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter sta già trattando con i Red Devils per portare Sanchez a Milano in modo definitivo. Un’operazione non semplice, ma possibile. Anche perché il calciatore si trova benissimo in Lombardia, nella villa sul lago di Como con annessi boschi che gli permettono di scatenarsi coi suoi cani. I nerazzurri sono convinti del suo talento e della sua importanza per il futuro.