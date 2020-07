Prima del calcio d’inizio di Roma-Inter ha parlato Beppe Marotta che ha fatto il punto della situazione su Dzeko, Zaniolo, Sanchez e Nainggolan

A margine del big match dell’Olimpico tra Roma ed Inter ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ Beppe Marotta che ha fatto il punto della situazione partendo da Conte: “Si può delineare una valutazione che non può non essere positiva: il lavoro di Conte si è visto, non solo per le statistiche ma per i valori che ha trasmesso alla squadra”. Poi ampio spazio al mercato con Marotta che glissa su Zaniolo e Dzeko: “Zaniolo è sicuramente importante, uno dei giovani più interessanti del campionato. Ma noi non abbiamo approcciato la dirigenza della Roma e non lo faremo. Dzeko? Stesso discorso di prima. Poi oggi parlare di mercato è difficile, non sappiamo che giocatori offrirà e ci sono competizioni che devono volgere al termine”.

SANCHEZ E NAINGGOLAN – “Sanchez? Lo conosciamo, siamo contenti. Faremo delle valutazioni più mirate perché lo abbiamo a disposizione. Vedremo cosa si può fare. Nainggolan tornerà all’Inter, poi faremo delle valutazioni in base all’evoluzione del mercato e alla disponibilità di altri giocatori da altre realtà calcistiche”.

Conclusione sull’esclusione di Eriksen: “Si gioca ogni tre giorni, il tecnico sceglie gli uomini in base alla funzionalità e al lavoro settimanale. Non è una bocciatura, ma è turn over necessario visti gli impegni ravvicinati”.

