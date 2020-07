Serie A, 34a giornata: Genoa, vittoria salvezza! Spal in B

Il Genoa fa suo il match salvezza contro il Lecce. La Spal in Serie B dopo il ko contro il Brescia. De Paul ferma il Napoli di Gattuso

Il Napoli di Gennaro Gattuso dopo il pareggio contro il Milan, vince in rimonta contro l’Udinese. Gli azzurri vanno sotto per la rete di de Paul e poi la riprendono con Milik e Politano. I campani agganciano così il Milan a 56 punti. Ma tra i match della serata della 34esima giornata di Serie A, gli occhi erano puntati soprattutto a Genova dove si è giocata la sfida salvezza tra la squadra di Nicola e il Lecce. Ad imporsi con uno sfortunato autogol di Gabriel è stato il Grifone, che allunga portandosi a +4 sui salentini. E’ finita l’avventura in Serie A per la Spal, la prima a retrocedere matematicamente dopo il ko contro il Brescia, che tiene accessa ancora una piccola speranza

Vittoria per 2 a 0, infine, per la Fiorentina al Franchi contro il Torino.

Ecco i risultati dei match delle 19.30:

Napoli-Udinese 2-1: 21′ De Paul, 31′ Milik, 95′ Politano

Fiorentina-Torino 2-0: 2′ autogol Lyanco, 75′ Cutrone

Genoa-Lecce 2-1: 7′ Sanabria, 60′ Mancosu, 81′ autogol Gabriel

Brescia-SPAL 2-1: 42′ Dabo, 69′ e 93′ Zmrhal

CLASSIFICA: Juventus* 77 punti; Inter* 71; Atalanta 71; Lazio* 69; Roma* 57; Milan 56; Napoli 56; Sassuolo 48; Verona 45; Bologna 43; Fiorentina 42; Cagliari 42; Sampdoria 41; Parma 40; Torino 37; Udinese 36; Genoa 33; Lecce 29; Brescia 24; Spal 19.

*Una partita in meno