Inter, giallo Eriksen | Neanche in panchina per qualche minuto! – FOTO

Per alcuni istanti Christian Eriksen, trequartista dell’Inter, non era fra i giocatori in panchina a disposizione di Antonio Conte per la sfida contro la Roma

I lanci su Twitter e gli aggiornamenti dal sito ufficiale: per diversi minuti Christian Eriksen, trequartista danese, non era fra i giocatori a disposizione di Antonio Conte in vista del match dell’Inter contro la Roma di Paulo Fonseca.

Il caso è però rientrato dopo pochi minuti con l’Inter che ha aggiornato, con un tweet, la situazione del giocatore danese “tranquillizzando” tutti i tifosi che sui social stavano già ipotizzando i motivi dell’assenza dell’ex Tottenham.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 9 Lukaku, 11 Moses, 13 Ranocchia, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 30 Esposito, 32 Agoumé, 33 D'Ambrosio, 34 Biraghi#RomaInter ⚫️🔵⚫️🔵 #FORZAINTER https://t.co/zafCBgB9Kw — Inter (@Inter) July 19, 2020

