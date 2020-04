CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO RONALDO / Cristiano Ronaldo insiste per avere Marcelo di nuovo al suo fianco, stavolta alla Juventus.

Malgrado alcuni rumors dalla Spagna su un possibile ritorno al, CR7 non avrebbe nessuna intenzione di lasciare Torino senza aver conquistato lae insisterebbe per portare sotto la Mole il terzino brasiliano.

Calciomercato Juventus, Ronaldo resta: assalto a Marcelo

Marcelo resta il sogno per il reparto difensivo della Juventus e del CFO Paratici come riporta 'Sport Mediaset', conla dirigenza della Continassa attenta a tutte le possibili evoluzioni in arrivo da Madrid sul nazionale verdeoro. Florentino Perez non avrebbe per il momento intenzione di privarsi di uno dei suoi senatori prima della scadenza del contratto fissata nel 2022, con il giocatore però che nelle ultime settimane non avrebbe chiuso alla possibilità di provare una nuova avventura, stuzzicato anche da un'eventuale 'reunion' con Ronaldo. Marcelo non si libererebbe dal Real per meno di 25-30 milioni di euro, con la Juve che dovrebbe mettere sul piatto un ingaggio intorno ai 12 milioni di euro, l'attuale stipendio che il 32enne mancino percepisce al Real.