Non sono presenti nell’elenco ufficiale dei convocati

Juve-Como perde molto senza Nico Paz e Bremer. Sia il centrocampista argentino che il difensore, infatti, salteranno la partita di scena domani ore 15 all’Allianz Stadium: il primo perché squalificato, il secondo perché ancora alle prese con un fastidio al flessore. Il club proverà a recuperarlo per il ritorno del playoff di Champions con il Galatasaray.

Domani ci sarà invece Jonathan David, che ha smaltito il fastidio all’inguine: “È convocato, ma non potrà giocare tutta la partita. Valuteremo”, ha detto Spalletti nella conferenza stampa di vigilia. A proposito di recuperi, anzi ritorni, c’è da registrare quello del grande ex Alvaro Morata.

Lo spagnolo ha scontato la squalifica post Milan ed è tra i convocati di Cesc Fabregas. Nell’elenco stilato dall’allenatore dei lariani sono assenti solo i lungodegenti Assane Diao ed Edoardo Goldaniga.

I CONVOCATI DI FABREGAS

Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito, Cavlina;

Difensori: Kempf, Valle, Jacobo Ramon, Alberto Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt;

Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Lahdo, Baturina, Perrone, Da Cunha;

Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Addai.