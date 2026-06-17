PAGELLE E TABELLINO Argentina-Algeria 3-0: Messi entra nella storia

Le valutazioni, i top e i flop della sfida tra l’Argentina e l’Algeria, esordio dei campioni del mondo nella competizione iridata

Lionel Messi riscrive la storia. Il fuoriclasse argentino stende con una splendida tripletta l’Algeria, permette all’Argentina di esordire con un successo pieno ai Mondiali e raggiunge Miroslav Klose in vetta alla classifica all-time dei marcatori della rassegna iridata, a quota 16 gol. Tutto questo nel giorno della sua 200esima presenza con la maglia dell’Argentina, a vent’anni esatti dal suo debutto (anche in quel caso con gol) in un Mondiale.

Gli uomini di Scaloni non potevano iniziare meglio la loro avventura nel gruppo J. L’Albiceleste parte forte e Messi sblocca il risultato dopo appena cinque minuti: ma la sua rete viene annullata per un fuorigioco di Lautaro Martinez. Stesso copione, ma a parti invertite, tre minuti dopo: Chaibi va in gol per l’Algeria, ma ancora una volta, tutto viene annullato per una posizione di offside. Passano meno di dieci minuti e l’Argentina va in gol: è ancora Messi a piegare le mani al portiere algerino con una conclusione potente e precisa. Gli uomini di Petkovic provano a reagire, ma creano pochi pericoli alla difesa argentina, impensierita solo da un paio di tentativi di Chaibi e Hadj Moussa.

Nella ripresa continua il Messi show: al 60′ arriva il raddoppio, con il fenomeno argentino pronto a deviare in rete una corta respinta del portiere Zidane (figlio di Zinedine) dopo un tiro di Mac Allister. Leo chiude la gara un quarto d’ora dopo, con un tiro preciso che si imbuca all’angolino. All’80’ Scaloni concede al suo fuoriclasse la meritata standing ovation, sostituendolo con Nico Paz.

Argentina – Algeria, top e flop

TOP

Messi 9: Esordio devastante per l’argentino, che realizza tre gol, se ne vede annullato uno e raggiunge Miro Klose nella classifica dei marcatori all time dei Mondiali. Chapeau.

De Paul: 7 Ispirato e sempre nel vivo della manovra. Dal suo piede partono le azioni migliori dell’Argentina

FLOP

Zidane 5: Non ci siamo. Il figlio di Zinedine non riesce a rispondere a dovere alle conclusioni argentine. L’errore in occasione del seconda gol (quando devia goffamente un tiro di Mac Allister) è pesante.

Argentina-Algeria , il tabellino

Marcatori: 17′ pt, 15′ st e 31′ st Messi.

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Montiel (1′ st Molina ), Li. Martinez, Romero (35′ st Otamendi), Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez; Messi (35′ st Paz sv), La.Martinez (10′ st Alvarez), Almada (10′ st Gonzalez). In panchina: Musso, Rulli, Tagliafico, Senesi, Paredes, Barco, Lo Celso, Palacios, Simeone, Lopez. Allenatore: Scaloni 6.5.

ALGERIA (4-4-2): Zidane; Mandi, Ait-Nouri, Belghali, Bensebaini; Chaibi, Boudaoui (19′ st Aouar), Bentaleb (37′ st Zerrouki), Maza (37′ st Boulbina); Gouiri (19′ st Amoura), Hadj Moussa (19′ st Mahrez). In panchina: Mastil, Benbot, Abada, Tougai, Belaid, Hadjam, Chergui, Titraoui, Benbouali, Ghedjemis. Allenatore: Petkovic

ARBITRO: Marciniak (Pol).

NOTE: serata serena, terreno in ottime condizioni. Ammoniti: nessuno. Angoli: 2-2. Recupero: 4′ pt; 6′ st.

Argentina-Algeria, le pagelle

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez 6; Montiel 5.5 (1′ st Molina 6), Li. Martinez 6.5, Romero 6 (35′ st Otamendi sv), Medina 6; De Paul 7, Mac Allister 6, Fernandez 6; Messi 9 (35′ st Paz sv), La.Martinez 5.5 (10′ st Alvarez 6), Almada 5.5 (10′ st Gonzalez 6). In panchina: Musso, Rulli, Tagliafico, Senesi, Paredes, Barco, Lo Celso, Palacios, Simeone, Lopez.Allenatore: Scaloni 6.5.

ALGERIA (4-4-2): Zidane 5; Mandi 6, Ait-Nouri 6, Belghali 5, Bensebaini 5.5; Chaibi 6, Boudaoui 5.5 (19′ st Aouar 6), Bentaleb 5.5 (37′ st Zerrouki sv), Maza 5.5 (37′ st Boulbina sv); Gouiri 5 (19′ st Amoura 6), Hadj Moussa 6 (19′ st Mahrez 6). In panchina: Mastil, Benbot, Abada, Tougai, Belaid, Hadjam, Chergui, Titraoui, Benbouali, Ghedjemis. Allenatore: Petkovic 5.5.