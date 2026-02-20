Atalanta
Juve, beffa atroce per Spalletti: firma a zero col Barcellona

Nuova batosta per la Juventus in vista della prossima stagione: l’ultima novità inguaia Luciano Spalletti. 

Il suo contratto con il Bournemouth scade il 30 giugno 2026 e al momento Marcos Nicolás Senesi è tra i calciatori più corteggiati del panorama europeo. Il centrale argentino classe ’97 è un grande obiettivo di mercato della Juve che è a lavoro da mesi per portarlo gratis in Italia, ma adesso arrivano pessime notizie per Luciano Spalletti e per tutto il popolo di fede bianconera.

Senesi durante una partita
Senesi in azione (Ansa) – calciomercato.it

Il Barcellona, infatti, avrebbe accelerato negli ultimi giorni ed effettuato il sorpasso ai danni della Juve nella corsa a Senesi. La dirigenza blaugrana sarebbe in contatto continuo con l’entourage del calciatore per ‘prenotarlo’ immediatamente e la sensazione è quella di una fumata bianca ormai vicinissima.

Un duro colpo per la Juve, che quasi sicuramente sarà costretta a virare su altri profili per rinforzare il proprio pacchetto arretrato. Uno di questi è Celik della Roma, anche lui in scadenza di contratto a giugno: il 29enne turco piace parecchio anche all’Inter di Marotta, ma la Juve vorrebbe assolutamente evitare una nuova beffa dopo quella probabile di Senesi.

Serie A

Serie A logo
