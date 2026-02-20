Gatti lascia la Juve, ma niente Milan: la destinazione spiazza tutti

Cambia nuovamente il futuro di Federico Gatti: ormai appare scontata una sua cessione al termine di questa stagione.

Martedì sera, nella sfida contro il Galatasaray, è entrato al minuto 34 al posto dell’infortunato Bremer e alla fine anche Federico Gatti è crollato sotto i colpi di Osimhen e compagni. Il centrale di Rivoli classe ’98 è apparso per l’ennesima volta vulnerabile: sempre in ritardo nelle chiusure e da rivedere anche nel gioco aereo. La Juve, in virtù di questo, ha ormai deciso di cederlo al termine di questa stagione e attende una proposta importante.

Nelle ultime settimane vi abbiamo parlato con una certa insistenza dell’interesse del Milan, ma ora c’è da registrare un’altra novità: secondo quanto riferito dall’edizione odierna del quotidiano ‘Tuttosport’, il nome di Gatti sarebbe finito sul taccuino dei dirigenti del Lione, pronti a intavolare una vera e propria trattativa con la Juve per il suo cartellino.

L’ex Frosinone ha un contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2030, ma ormai viene impiegato col contagocce da Spalletti e quindi potrebbe prendere in considerazione l’idea di cambiare aria per tornare a giocare con una certa continuità.