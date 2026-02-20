Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

L’indimenticabile 1996, Tuttosport porta Fabrizio Ravanelli al pubblico

Foto dell'autore

L’indimenticabile 1996 è un’iniziativa di Tuttosport, un podcast dal vivo che si terrà attraverso otto serate a partire da quella di Torino del 5 marzo con Fabrizio Ravanelli.

La possibilità di vedere i campioni di quella magnifica cavalcata porta i tifosi indietro di ben trent’anni all’ultima Champions vinta dalla Vecchia Signora.

lippi alza la coppa
L’indimenticabile 1996, Tuttosport porta Fabrizio Ravanelli al pubblico (ANSA) Calciomercato.it

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha raccontato l’evento ai microfoni di JuveLive durante il consueto appuntamento delle 15.00 con Matteo Fantozzi, Marcello Chirico e Giacomo Auriemma. Durante l’episodio erano presenti in studio anche Valerio Pavesi e Michele De Blasis.

Si è parlato di Juventus e non solo di quella del 1996 presentando attenzione a come quella Champions ormai manca da troppo tempo ai tifosi bianconeri e anche per questo è diventato ancora più illuminante vivere queste emozioni di fronte al pubblico.

Un viaggio all’indietro nel tempo che ci permette di capire meglio cosa c’è al centro di un’iniziativa così importante e utile anche ai più giovani per scoprire una parte del racconto bianconero ormai da molto tempo sepolto nella memoria. E sarà ospite proprio quel Fabrizio Ravanelli che nella finale di quella Coppa Campioni segnò la rete del momentaneo 1-0 prima del pareggio di Litmanen e dei decisivi rigori finali.

Coppa Campioni 1996, la storica vittoria della Juventus

E voi la ricordate quella Champions League? La Juventus di un giovanissimo Alex Del Piero partiva a razzo nella competizione di cui tutti ricorderanno i gol che portavano il nome di quello scanzonato ragazzo di Conegliano Veneto.

vialli esulta con la coppa
Coppa Campioni 1996, la storica vittoria della Juventus (ANSA) Calciomercato.it

La Juventus viene inserita nel Gruppo C che vince agilmente a 13 punti davanti al Borussia Dortmund, la Steaua Bucarest e i Glasgow Rangers. Una serie di partite mitiche a partire da quell’1-3, iniziata malissimo per il gol di Moeller al minuto 1 i bianconeri pareggiavano subito con Padovano andando in vantaggio alla fine del primo tempo con uno splendido tiro a giro di Del Piero. Nella ripresa Conte metteva solo la ciliegina sulla torta.

Strepitoso come i bianconeri superavano ai quarti di finale in doppia sfida il Real Madrid. All’andata al Santiago Bernabeu la decide un gol di Raul per i blancos, ma al ritorno la squadra di Marcello Lippi la ribalta con una splendida punizione di Alex Del Piero e una rete di Michele Padovano.

In semifinale i bianconeri affrontano il Nantes di Casagrande, Caute, e Gourvennec, vincendo 2-0 con i gol di Gianluca Vialli e Vladimir Jugovic. Due settimane dopo in Francia la squadra bianconera perde per 3-2. A Vialli risponde Capron, a Paulo Sousa risponde N’Dorma con il gol indolore alla fine di Renou.

I bianconeri vincono ai calci di rigore la finale con l’Ajax di Louis Van Gaal in una gara terminata 1-1 con i gol, come già detto, di Ravanelli e Litmanen. I bianconeri dal dischetto sono perfetti con i gol di Padovano, Ferrara, Pessotto e Jugovic, Peruzzi si supera e ne para due prima a Davids e poi a Silooy.

/7
912

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

2 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

3 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

4 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

5 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

6 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

7 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie