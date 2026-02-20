L’indimenticabile 1996, Tuttosport porta Fabrizio Ravanelli al pubblico

L’indimenticabile 1996 è un’iniziativa di Tuttosport, un podcast dal vivo che si terrà attraverso otto serate a partire da quella di Torino del 5 marzo con Fabrizio Ravanelli.

La possibilità di vedere i campioni di quella magnifica cavalcata porta i tifosi indietro di ben trent’anni all’ultima Champions vinta dalla Vecchia Signora.

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha raccontato l’evento ai microfoni di JuveLive durante il consueto appuntamento delle 15.00 con Matteo Fantozzi, Marcello Chirico e Giacomo Auriemma. Durante l’episodio erano presenti in studio anche Valerio Pavesi e Michele De Blasis.

Si è parlato di Juventus e non solo di quella del 1996 presentando attenzione a come quella Champions ormai manca da troppo tempo ai tifosi bianconeri e anche per questo è diventato ancora più illuminante vivere queste emozioni di fronte al pubblico.

Un viaggio all’indietro nel tempo che ci permette di capire meglio cosa c’è al centro di un’iniziativa così importante e utile anche ai più giovani per scoprire una parte del racconto bianconero ormai da molto tempo sepolto nella memoria. E sarà ospite proprio quel Fabrizio Ravanelli che nella finale di quella Coppa Campioni segnò la rete del momentaneo 1-0 prima del pareggio di Litmanen e dei decisivi rigori finali.

Coppa Campioni 1996, la storica vittoria della Juventus

E voi la ricordate quella Champions League? La Juventus di un giovanissimo Alex Del Piero partiva a razzo nella competizione di cui tutti ricorderanno i gol che portavano il nome di quello scanzonato ragazzo di Conegliano Veneto.

La Juventus viene inserita nel Gruppo C che vince agilmente a 13 punti davanti al Borussia Dortmund, la Steaua Bucarest e i Glasgow Rangers. Una serie di partite mitiche a partire da quell’1-3, iniziata malissimo per il gol di Moeller al minuto 1 i bianconeri pareggiavano subito con Padovano andando in vantaggio alla fine del primo tempo con uno splendido tiro a giro di Del Piero. Nella ripresa Conte metteva solo la ciliegina sulla torta.

Strepitoso come i bianconeri superavano ai quarti di finale in doppia sfida il Real Madrid. All’andata al Santiago Bernabeu la decide un gol di Raul per i blancos, ma al ritorno la squadra di Marcello Lippi la ribalta con una splendida punizione di Alex Del Piero e una rete di Michele Padovano.

In semifinale i bianconeri affrontano il Nantes di Casagrande, Caute, e Gourvennec, vincendo 2-0 con i gol di Gianluca Vialli e Vladimir Jugovic. Due settimane dopo in Francia la squadra bianconera perde per 3-2. A Vialli risponde Capron, a Paulo Sousa risponde N’Dorma con il gol indolore alla fine di Renou.

I bianconeri vincono ai calci di rigore la finale con l’Ajax di Louis Van Gaal in una gara terminata 1-1 con i gol, come già detto, di Ravanelli e Litmanen. I bianconeri dal dischetto sono perfetti con i gol di Padovano, Ferrara, Pessotto e Jugovic, Peruzzi si supera e ne para due prima a Davids e poi a Silooy.