CALCIOMERCATO JUVETUS LIONE CHERKI / Battuta la Spal, la Juventus si concentra finalmente sulla Champions League. Mercoledì sera, in terra francese, si gioca l'andata degli ottavi di finale contro il Lione. La gara offrirà a Paratici anche l'occasione per visionare da vicino alcuni talenti della formazione di Garcia, che potrebbe sorprendere tutti mandando in campo il 16enne Rayan Cherki, astro nascente del calcio francese ma con origini italiane.

Cresciuto nel mito di Platini per merito di papà Fabrice, riporta la 'Gazzetta dello Sport', per Cherki la scorsa estate si era mossa la Juventus, che resta quindi sulle sue tracce. Il giocatore, però, è nel mirino anche delle migliori società italiane ed europee, tra le quali figurano Milan, Real Madrid, Barcellona, Manchester United, Bayern Monaco e Ajax.

