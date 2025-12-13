DIRETTA Tutte le notizie del 13 dicembre: Juve, Tether pronto a raddoppiare l’offerta

Aggiornamenti in tempo reale qui su Calciomercato.it
Tutte le news di oggi, sabato 13 dicembre, qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale.
Segui con Noi le notizie di oggi!
Erede Sommer giovane e straniero: Inter paga clausola
Nuovo portiere Inter straniero e con clausola bassa: LE ULTIME SUL POST SOMMER!
Difesa Juve: affare record in Serie A
MERCATO JUVE: affare record in Serie A!
Acquisto Juve: Tether pronto a raddoppiare offerta
TETHER PRONTO A RADDOPPIARE L’OFFERTA A EXOR PER L’ACQUISTO DEL PACCHETTO DI MAGGIORANZA DELLA JUVE!
🚨 ESCLUSIVA | L’offerta presentata da #Tether al cda di Exor è solamente la prima mossa: da Tether è pronta una nuova offerta al DOPPIO di quella attuale, spingendo così la valutazione complessiva della #Juventus oltre i 2 miliardi di euro‼️
📱 @calciomercatoit pic.twitter.com/wUzBQa4wrT
— Riccardo Meloni (@RiccardoMeloni4) December 13, 2025