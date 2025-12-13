Atalanta
Torino, i convocati di Baroni per la sfida con la Cremonese: c’è un ritorno

I granata sfideranno il grande ex Nicola: “Non bisogna farsi ingannare dalle tre sconfitte”

È ufficiale l’elenco dei convocati del Torino per il match contro la Cremonese in programma oggi alle 15 e valevole per la 15esima giornata del campionato di Serie A.

Da registrare il ritorno di Tameze e la presenza del ‘Cholito’ Simeone.

Ecco l’elenco completo dei convocati:

  • Portieri: Israel, Paleari, Popa;
  • Difensori: Biraghi, Coco, Dembele, Ismajli, Lazaro, Maripan, Masina, Nkounkou, Pedersen.
  • Centrocampisti: Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic;
  • Attaccanti: Abdoukhal, Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata.

Per il Toro sarà una partita molto importante. I ragazzi di Baroni devono riscattare il ko in rimonta contro il Milan, il terzo ko consecutivo in campionato costato il licenziamento del Ds Vagnati. Al suo posto è tornato Gianluca Petrachi.

La Cremonese è allenata da Davide Nicola, grande ex dei granata: “È la gara perfetta per dimostrare che abbiamo garra – le parole del mister alla vigilia – Conosco talmente bene l’ambiente di Torino e la squadra per dire che sarà un match durissimo. Non bisogna farsi ingannare dalle tre sconfitte: hanno vinto con Napoli e Roma“.

